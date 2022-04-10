Фархад Мамедов, автор haqqin.az 05:30

Кровопролитная война, развязанная Россией против Украины, длится уже 46 дней. В ответ на массовые убийства, осуществляемые российской армией в украинских городах, страны Запада, особенно, США, регулярно вводят против России новые экономические и финансовые санкции. Тем не менее, значительная часть энергетического сектора, которая является основным источником финансирования российской военной агрессии, по-прежнему не подпадает под действие санкций. За исключением США, стран Балтии и Польши, а также некоторых частных НПЗ, ни одно западное государство так и не запретило полностью поставки энергии из России.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Запад отказаться от российской нефти. «Демократический мир может отказаться от российской нефти и сделать ее «токсичной» для других государств, - подчеркнул президент Украины. - Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности, их чувства безнаказанности». Зеленский убежден, что и другой источник, газ, со временем будет также перекрыт, причем не только по соображениям безопасности, но и по причинам, связанным с экологией. «Однако у Украины нет времени ждать, - подчеркнул Зеленский. – У свободы нет времени ждать. В то время, когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, следует действовать немедленно, принципиально. И нефтяное эмбарго должно стать первым шагом. Причем, на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Это именно тот аргумент, который вынудит её прекратить бессмысленное насилие и подтолкнет у поиску мира».

По мнению большинства экспертов, разоблачение бесчинств российских войск, преследующих гражданское население украинских городов, вынудит ЕC уже в ближайшие недели ввести нефтяное эмбарго в отношении России. Однако плохая новость для украинцев заключается в том, что даже полное эмбарго на российскую нефть, введенное США и ЕС, может оказаться вовсе не таким разрушительным для экономики России, как предполагают на Западе. Это связано с привлекательными по сравнении с рыночными ценами на нефть марки Urals, которые сразу заинтересовали многих покупателей, особенно, в Индии и Китае. По данным Международного энергетического агентства, в настоящее время Россия предлагает Urals с рекордной скидкой. Эллен Уолд, президент Transversal Consulting, сообщила телекомпании CNBC, что компании-трейдеры Glencore и Vitol, торгующие сырой нефтью, продают Urals – основную нефтяную смесь, экспортируемую Россией, со скидкой в 30 и 25 долларов соответственно за баррель.

В настоящее время цена нефти Brent на мировых рынках составляет около 100 долларов за баррель, а нефть марки Urals всегда предлагалась на 3-4 доллара дешевле. Сейчас же скидки на нее настолько ощутимы, что от столь щедрого предложения не могут отказаться Индия и Китай – ведущие мировые импортеры нефти, которые в эти дни заполняют свои резервуары дешевым российским сырьем. «Мотивы индийского правительства далеки от политики, это – чистая экономика, - заявил CNBC Самир Кападиа из консалтинговой компании Vogel Group. - В своей стратегии импорта нефти Индия всегда стремится заключать выгодные сделки, особенно, после пандемии и замедления глобального экономического роста». Одновременно свою роль играет тот факт, что Индия много лет поддерживает с Россией дружеские отношения, вооружая армию, в основном, оружием российского производства. По данным международных экспертов, Россия ежегодно продает Индии вооружения на миллиарды долларов.

Характерно, что при этом Дели никогда не был основным покупателем российской нефти. Однако, изучая опыт Китая – главного стратегического противника Индии, который в массовом порядке скупает у подсанкционных нефтедобывающих стран дешевые углеводороды по «черным» схемам, можно не сомневаться, что именно сейчас, в разгар российской-украинской войны, Индия стоит первой в очереди за дешевым Urals. Ни для кого не секрет, что и Иран также пытается продавать свою нефть по ценам намного дешевле рыночных, уклоняясь таким образом от санкционной удавки. Тем более, что основным покупателем иранской нефти является богатый и стабильный Китай, который одновременно находился в списке основных покупателей российской нефти. Достаточно сказать, что только в прошлом году Китай получал из России в среднем 1,72 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Однако, как утверждает агентство Reuters, за первые два месяца 2022 года Китай сократил импорт российской нефти примерно на 10 процентов. Война в Украине здесь ни при чем, просто китайское правительство начало упразднять частные нефтеперерабатывающие заводы, вводя для них жесткие квоты на импорт нефти. Соответственно сократился и спрос. Как известно, частичная либерализация китайского нефтеперерабатывающего сектора началась в 2015 году, что открыло дорогу частным НПЗ, которые стали постепенно вытеснять с рынка такие мощные госкорпорации, как China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec и PetroChina Co. В данный момент частные компании владеют 30-процентной долей во всей нефтеперерабатывающей индустрии КНР.

Но даже несмотря на сокращение импорта российской нефти, Китай вряд ли упустит возможность купить по дешевке побольше российского Urals. «Если Китай готов платить в юанях, то он увеличит импорт нефти из России, - заявила президент Transversal Consulting Эллен Уолд. – Россия сейчас находится под мощным международным давлением и с трудом продает свое сырье. Отсюда и её готовность продавать нефть за юани. Так что, серьезных препятствий в деле закупок у России Пекин сегодня не видит…» Следует также учесть, что не только Индия и Китай выстроились в очередь за «демпинговой» российской нефтью. Её охотно покупают также некоторые европейские компании, ухитряющиеся уклоняться от санкций. По сообщению агентства Bloomberg, которое ссылается на собственные источники, некоторые европейские нефтяные компании уже нашли способ обходить ограничения на поставки из России. Для этого, утверждают источники Bloomberg, российские нефтепродукты смешивают с зарубежными. Например, британская компания Shell, не желая попасть под европейские ограничения на ввоз товаров российского происхождения, смешивает в латвийском порту Вентспилс в нужной пропорции российское дизельное топливо с нефтепродуктами из других источников. Кстати, подобную схему десятилетия использует Иран, находящийся под нефтяным эмбарго. Если в составе такой смеси на российский продукт приходится меньше 50 процентов, то Shell уже не считает её российской. Из-за того, что процесс смешивания происходит в порту Вентспилс, этот нефтяной «коктейль» неофициально прозвали «латвийской смесью».

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России, прокомментировал Bloomberg эту информацию так: «Прямых санкций в отношении российской нефти до сих пор нет. Но даже если их введут, «теневые» закупки все равно продолжатся даже на Западе, не говоря уже про Восток. А когда их нет, то сами видите, что происходит – и Латвия понемногу зарабатывает, и Shell ей в этом помогает… Почему западные компании так делают? Да потому, что сложно так вот, взять и отказаться от российской нефти. Ведь это – четыре с лишним миллиона баррелей в сутки только сырой нефти и еще, примерно, три миллиона баррелей различных нефтепродуктов. Откажешься от них – и тут же подскочат цены в Европе, где и так вот-вот грянет дизельный кризис, о котором Bloomberg пишет уже несколько недель…» Схема «латвийской смеси», при которой российская нефть формально таковой не считается, необходима для обеспечения стабильных поставок энергоносителей в Европу и, одновременно, для успокоения общественного мнения, требующего прекратить платить деньги России из-за войны, развязанной ею в Украине. Поскольку Европа не стала применять какие-либо ограничения или штрафы в отношении закупок российской нефти, газа или угля, продажа «латвийской смеси» является совершенно законным бизнесом. Другими словами, смешивание – весьма удобный инструмент для компаний, с помощью которого можно публично говорить одно, а делать – совершенно другое.