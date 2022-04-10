Представители США заявили, что членство в НАТО для обеих скандинавских стран было темой разговоров и многих встреч во время переговоров между министрами иностранных дел Альянса на прошлой неделе, на которых в качестве приглашенных гостей присутствовали Швеция и Финляндия.

По словам чиновников, Россия допустила «большую стратегическую ошибку», поскольку Финляндия и Швеция, похоже, готовы присоединиться к НАТО уже летом.

Швеция и Финляндия планируют подать заявки на вступление в НАТО уже этим летом. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.

«Как это может быть чем-то, кроме огромной стратегической ошибки Путина?», - сказал один американский чиновник.

Ожидается, что Финляндия подаст заявку в июне, а Швеция – после нее.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что для Финляндии настало время серьезно пересмотреть свою позицию по НАТО.

«Россия не тот сосед, которым мы ее считали», - сказала она на выходных, призывая принять решение «тщательно, но быстро».

«Я думаю, что мы проведем очень тщательные дискуссии, но мы также не тратим на этот процесс больше времени, чем нужно, потому что ситуация, конечно, очень тяжелая», - добавила Марин.

Как отмечает The Times, вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлечет передислокации войск на северо-западном фланге Путина, что еще больше растянет его армию, которая сильно пострадала от сопротивления Украины и длительного конфликта.

Европейские дипломаты отмечают, что обе страны значительно расширят возможности НАТО, особенно в сфере сбора разведданных и в рамках усиления воздушных сил. По словам одного из дипломатов, Швеция и Финляндия будут «настоящими игроками» блока.