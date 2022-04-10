Гражданин Сенегала, пострадавший при взрыве в ночном клубе, находится в тяжелом состоянии

Гражданин Сенегала, пострадавший во время взрыва в ночном клубе в Баку 3 апреля, находится в тяжелом состоянии. Об этом haqqin.az сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что гражданин Сенегала проходит лечение в одном из частных медицинских учреждений с контузией легкого, ожогами III степени. Его состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что в результате взрыва 37 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался на месте. Трое из пострадавших скончались позже в больнице. Кроме того, в результате взрыва повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых объекта.