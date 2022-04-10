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Весна в разгаре, и самое время провести ее в активном путешествии. В ожидании пляжного сезона можно отправиться в соседний Казахстан, чтобы увидеть уникальные природные ландшафты и отведать местные деликатесы. Актау – приморский город на западе Казахстана, ближайшая точка притяжения. Отсюда начинаются все маршруты по неземным местам региона. Мы расскажем вам 5 причин, почему стоит отправиться туда.

Причина 1 Бозжыра – ставшее визитной карточкой Актау урочище, возглавляет топ список мест для посещения. Сюда приезжают туристы со всех концов света, чтобы насладиться скальными образованиями разных размеров. Урочище раскинулось на дне каньона плато Устюрт полуострова Мангышлак, где находится одноименная гора. Рельеф урочища настолько разнообразный, что позволяет лицезреть его с верхней и нижней точек. Урочище Бозжыра чаще всего узнают по двум известняковым пикам (останцы – геологическое название), которые прозвали «Клыками».

Причина 2 Кызылкуп – новое место притяжения, которое стало доступным буквально пару лет назад. Панорамы местности покоряют с первого взгляда, поражая масштабностью и необычными видами. Такие ландшафты иначе как космическими не назовешь. Кызылкуп также расположен на плато Устюрт, которое было дном древнего океана Тетис. Наслоение осадков и останков организмов за тысячелетия создало неповторимые очертания и цвета рельефа, которые стали поводом для возникновения «необычного» прозвища. Так Кызылкуп прозвали «тирамису» из-за сходства с итальянским десертом. Причина 3 Сакральные места Бекет-Ата и Шопан-Ата входят в часть программы посещения достопримечательностей полуострова Мангышлак. Мечеть Бекет-Ата находится посреди местности Огланды в глубине пещеры. Посетителю чтобы попасть в мечеть нужно спуститься на полтора километра вглубь. Подземная мечеть состоит из четырех комнат, в одной из которых похоронен сам святой. Его почитают как святого за неравнодушное отношение к каждому, кто приходил к нему за советом и помощью. Бекет-Ата был суфием, чье ученье придерживается идеи о самосовершенствовании человека, чтобы приблизиться и познать Бога. Бекет-Ата был последователем Шопан-Ата, который по приданию благословил его учиться. Поэтому эти два сакральных места связаны. На территории комплекса Бекет-Ата можно встретить целебный источник и диких лис, косуль. По наставлению святого охота была запрещена в этих местах, поэтому животные привыкли к людям.

Причина 4 Фишбармак – традиционное блюдо национальной казахской кухни, но с местным колоритом. Его вместо мясо баранины и говядины готовят на основе рыбы. Поэтому блюдо получило название «фиш» (от англ. рыба) и «бармак» (с казахского палец на руке). Это блюдо вкусное и сытное одновременно, но при этом изысканное, так как готовится на основе свежевыловленной осетрины. Кроме того, в городе готовят стейки, пасту, бургеры и панини из осетрины. Причина 5 В Актау на берегу Каспийского моря расположен отель международной сети Rixos Water World Aktau. Здесь каждому гостю от мало до велика предложат полный спектр услуг отеля по концепции «все включено». На территории отеля расположены рестораны и бары, спа-центр и несколько бассейнов. Под приморский бриз в отеле проходят ежедневные спортивные занятия: от йоги, пилатеса, кроссфит, аква аэробики до вело-кросс, тай чи и водного пола. Кроме того, спортивная зона отеля располагает полноценным футбольным полем и теннисными кортами, на которых вы можете почувствовать себя профессиональным участником матча.

Гости отеля также могут оценить насыщенную развлекательную программу. Дневные мероприятия проходят в формате фестивалей для детей и взрослых под живые выступления артистов, open air концертов. Rixy Kids Club увлекает детей конкурсами и мастер-классами. А деловые переговоры и тимбилдинги проводят в 6 конференц-залах. Вечером гостей ожидают вечерняя шоу-программа и изысканные ужины в ресторанах отеля.