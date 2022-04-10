Kapital Bank запустил для предпринимателей услугу срочных платежей

Kapital Bank представил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей новую услугу срочных платежей. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться в системе Müştəri Bank.

Благодаря новой функции через Müştəri Bank теперь можно осуществлять срочные переводы и платежи. Платежи в пользу контрагента, отмеченные в системе как срочные, после подтверждения клиентом будут считаться для банка наиболее приоритетными и будут исполнены через самый быстрый канал перевода.

Новая услуга позволит предпринимателям, никуда не обращаясь, гибко и беспрепятственно решать неотложные деловые сделки. Срочные переводы, так же, как и другие операции, предприниматели смогут осуществлять через Müştəri Bank в режиме онлайн.