Пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову показали последствия атаки на город Буча российских войск и трупы на улицах города, пишет УНИАН.

Это произошло в прямом эфире SkyNews в ответ на слова Пескова о якобы непричастности россиян к военным преступлениям под Киевом. Спикеру Кремля продемонстрировали видео, на котором экипаж русской бронемашины расстреливает женщину на велосипеде. Однако он усомнился, что этот танк принадлежит РФ.

Тогда ведущий показал увеличенный кадр, на котором отчетливо видна на броне буква V.