Минобороны Великобритании: Россия может применить фосфорные бомбы в Мариуполе

«Поскольку Россия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины, она может сделать это снова — в боях за Мариуполь». Об этом в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании.

В ведомстве добавили, что предыдущее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает возможность их будущего использования в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются.

Минобороны также отметило, что зависимость России от неуправляемых бомб значительно повышает риск дальнейших жертв среди гражданского населения.