Гигантская Societe Generale уходит из России

Французская группа Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка: основной ее актив - Росбанк, а также страховой бизнес будут проданы группе "Интеррос", которая в прошлом уже была совладельцем Росбанка, передает Interfax.

"Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о купле-продаже всей своей доли в Росбанке и российских страховых дочерних компаниях группе компании "Интерром Капитал", предыдущему акционеру Росбанка. С помощью этого соглашения, заключенного после нескольких недель интенсивной работы, группа эффективно и упорядоченно покинет Россию, обеспечив непрерывность работы своих сотрудников и клиентов", - говорится в заявлении SocGen.

Отмечается, что закрытие сделки, которая должна быть одобрена соответствующими регулирующими и антимонопольными органами, должно произойти в ближайшие недели.