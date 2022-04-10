Офис Зеленского: война России против Украины может длиться до 2035 года

Украина превращается в новый Израиль. Поскольку война с Россией может длиться до 2035 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Эта война не последняя из России. Как Израиль и арабы прошли пять больших войн между собой, пока поняли, что эти методы не действуют и надо переходить к другим. Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", - сказал Арестович.

По его словам, украинцам, которые не готовы к постоянным столкновениям, лучше уехать временно из страны. "Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы круче и страшнее. Кто не готов - есть Испания и многие другие страны. Поезжайте туда, если вы не готовы", - сказал он.