В Украине рассказали о новых потерях российской армии
Общие боевые потери личного состава России составляют около 19,5 тыс. человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 725 танков, 1 923 боевые бронированные машины, 347 артиллерийских систем, 154 самолета и 137 вертолетов, а также 111 РСЗО, 55 средств ПВО, 1387 единиц автомобильной техники, 7 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 119 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.