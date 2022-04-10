МИД Азербайджана обвиняет Армению

«Мы решительно отвергаем очередное необоснованное, противоправное, враждебное заявление МИД Армении и осуждаем деструктивную позицию армянской стороны в то время, когда были приняты решения о принятии шагов по нормализации между двумя государствами». Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве отмечают, что Армения не может говорить о массовом убийстве и этнической чистке, потому что сама подвергла этнической чистке около 1 миллиона азербайджанцев, грубо нарушив фундаментальные права этих людей в течение почти 30 лет, совершив многочисленные военные преступления во время военной агрессии, в том числе зверски убив за одну ночь в Ходжалы 613 мирных жителей.

«Армения несет ответственность за судьбы около 4000 азербайджанцев, чьи массовые захоронения сейчас обнаруживаются.

Заявление МИД Армении поощряет сепаратизм на территории Азербайджана, нарушает международное право, вмешиваясь во внутренние дела другого государства, подрывает усилия по созданию мира в регионе.

Независимо от выбора Армении Азербайджан продолжит шаги к развитию и прогрессу в рамках своих международно признанных границ в соответствии с обязательствами и международным правом», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.