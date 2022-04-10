Словакия опровергает: Россия не уничтожала системы ПВО С-300 в Украине

Поставленная одной из европейских стран Украине техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была поражена высокоточными ракетами морского базирования "Калибр", в ангаре Днепропетровска уничтожены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, в свою очередь, опроверг информацию о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду, что оборонительная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной", – написал Хегер в Twitter.