Словакия опровергает: Россия не уничтожала системы ПВО С-300 в Украине
Поставленная одной из европейских стран Украине техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была поражена высокоточными ракетами морского базирования "Калибр", в ангаре Днепропетровска уничтожены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, в свою очередь, опроверг информацию о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.
"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду, что оборонительная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной", – написал Хегер в Twitter.
#Slovakia categorically denies #Russian propaganda, that S-300 defence system in #Ukraine was destroyed. It's a #hoax. Officially confirmed by 🇺🇦.— Eduard Heger (@eduardheger) April 10, 2022