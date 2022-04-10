Минобороны России о потерях Украины в войне

С начала проведения «специальной военной операции» в Украине уничтожены 129 самолетов и 99 вертолетов, а также 243 зенитных ракетных комплекса, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», - сказал Конашенков.

Он добавил, что также уничтожены 441 беспилотник, 2079 танков и других боевых бронемашин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, больше двух тысяч специальной военной автомобильной техники.