Боррель не отказывается от своих слов: война в Украине «будет выиграна на поле боя»

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что будет обсуждаться расширение помощи Украине. Об этом он заявил по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине", - сказал Боррель, отвечая на вопрос, готов ли он подтвердить свое сделанное в Киеве заявление о том, что война в Украине "должна быть выиграна на поле боя".

Он также добавил, что теперь столицу Украины можно спокойно посещать: "В Киев можно ездить сколько угодно, я свидетель. Мы вновь открыли там нашу миссию".