Последние четыре года - время серьезных прорывов на пути к благополучию граждан отчет Минтруда

Обеспечение благосостояния граждан Азербайджана всегда было основой политического курса президента Ильхама Алиева. После его переизбрания в апреле 2018 года масштабные социальные реформы были трансформированы в революционные шаги по обеспечению благополучия граждан. Указом президента, подписанным в том же месяце, предусмотрен серьезный пакет социальной поддержки для семей шехидов: единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов более чем 18 тысячам наследников 12 тысяч шехидов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в боях за территориальную целостность стране до 2 августа 1997 года. Об этом haqqin.az рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в продолжение этой программы указом, подписанным 23 декабря прошлого года, в скором времени будет осуществлена единовременная выплата пострадавшим и инвалидам в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана до 2 августа 1997 года. В рамках другого поручения участникам 44-дневной Отечественной войны присвоено звание «Ветеран войны» и назначена ежемесячная президентская пенсия.

Программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны в 2021 году расширена в пять раз, сказали в министерстве. В частности, в прошлом году им предоставлено 3000 квартир, а всего за прошедший период - более 12 500 квартир или индивидуальных домов. Программа, к слову, была расширена: уже обеспечены жильем Герои Отечественной войны, а также лица из социально незащищенных слоев населения (инвалиды по зрению, выпускники государственных детских учреждений).

По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Апшеронском районе построены и переданы выпускникам государственных детских учреждений жилые дома. 365 выпускников обеспечены жильем. В настоящее время в новых жилых комплексах в различных районах обеспечиваются жильем граждане этих категорий.

За последние четыре года автомобилями были обеспечены до 1 450, всего 7400 инвалидов войны. В то же время: минимальная заработная плата увеличилась в 2,3 раза, среднемесячная - примерно на 40 процентов, медианная заработная плата - на 74 процента; обеспечено увеличение минимальной пенсии в 2,2 раза, средней пенсии на 65 процентов, увеличены пособия и пенсии в среднем в 2,5-3 раза. По некоторым направлениям было зафиксировано увеличение более чем в 3 раза; поступления по обязательному социальному страхованию выросли на 84,3 процента, или 1757,68 миллиона манатов; в целом после 2018 года реализовано три пакета социальных реформ, охватывающих половину населения страны. Годовой финансовый объем этих пакетов составляет 6,5 миллиарда манатов.

В 2021 году участникам войны было предоставлено 3000 квартир

За последние четыре года количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 30 процентов, или примерно на 400 тысяч, годовой фонд оплаты труда - более чем в два раза. В первом квартале 2022 года он вырос на 11,1 процента, сказали в Минтруда. Количество граждан, вовлеченных в программу самозанятости, увеличилось в 13,8 раза, составив 16 232 человека. За последние четыре года и первый квартал текущего года в программе приняли участие более 44 тысяч человек. Запущена программа оплачиваемых общественных работ, в которой сейчас заняты 56 000 человек.

Рассказывая об Агентстве DOST и Центрах DOST, созданных при министерстве указом президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года, в ведомстве отметили, что DOST уже стал новым брендом Азербайджана. Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, позволила наладить оказание государственных социальных услуг (156 видов) из «единого окна» на основе современных и гибких, полностью прозрачных механизмов, основанных на инновационных подходах.

За последние 4 года после капитального ремонта и реконструкции введены в эксплуатацию 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания министерства, открыты новые реабилитационные центры. Это позволило увеличить ежегодное количество людей, получающих реабилитационные услуги, в три раза - до 30 000 человек.

DOST уже стал новым брендом Азербайджана

Спектр социальных услуг также существенно расширился. Только в этом году министерство реализует более 150 проектов в этой сфере.

Центр инклюзивного развития и творчества DOST, созданный в Баку по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, является первым столь масштабным инклюзивным творческим и развивающим пространством на Южном Кавказе, объединяющим широкий спектр деятельности. Сегодня в центре ведется важная работа для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли в полной мере реализовать свой творческий потенциал.

Одним из важных социальных достижений последних 4 лет является широкое использование электронных технологий в социальных сферах. Портал e-social.az позволяет гражданам получать доступ ко всей собранной о них социальной информации и в гибком режиме пользоваться более чем 100 видами социальных услуг. В настоящее время 110 из 173 служб Министерства труда и социальной защиты оказываются в электронной форме, в том числе 46 отображаются в проактивной. С начала 2019 года в инициативном порядке началось электронное оформление пенсий, а затем пособий и стипендий. Было создано около 30 электронных справочных служб.  В этом году министерство запустит более 50 электронных услуг.

Результаты мастштабных социальных реформ, проведенных по поручению президента Ильхама Алиева, высоко оцениваются и на международном уровне. Агентство DOST, награжденное почетным дипломом Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов (МФСА) в феврале 2022 года, недавно стало лауреатом премии European Social Services Award Европейской социальной сети.

Государственный фонд социальной защиты министерства был удостоен высшей награды Международной общественной организации по преобразованию государственного сектора в 2022 году. Четыре социальных проекта в Азербайджане (программа самозанятости, электронные системы адресной социальной помощи и инвалидности, меры по ликвидации неформальной занятости) отмечены специальными премиями и наградами.

Как видим, за последние четыре года обеспечены очень серьезные социальные достижения, что дает уверенность в том, что в предстоящий период успехи в этой области будут продолжать расти.