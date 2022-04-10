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Обеспечение благосостояния граждан Азербайджана всегда было основой политического курса президента Ильхама Алиева. После его переизбрания в апреле 2018 года масштабные социальные реформы были трансформированы в революционные шаги по обеспечению благополучия граждан. Указом президента, подписанным в том же месяце, предусмотрен серьезный пакет социальной поддержки для семей шехидов: единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов более чем 18 тысячам наследников 12 тысяч шехидов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в боях за территориальную целостность стране до 2 августа 1997 года. Об этом haqqin.az рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в продолжение этой программы указом, подписанным 23 декабря прошлого года, в скором времени будет осуществлена единовременная выплата пострадавшим и инвалидам в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана до 2 августа 1997 года. В рамках другого поручения участникам 44-дневной Отечественной войны присвоено звание «Ветеран войны» и назначена ежемесячная президентская пенсия. Программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны в 2021 году расширена в пять раз, сказали в министерстве. В частности, в прошлом году им предоставлено 3000 квартир, а всего за прошедший период - более 12 500 квартир или индивидуальных домов. Программа, к слову, была расширена: уже обеспечены жильем Герои Отечественной войны, а также лица из социально незащищенных слоев населения (инвалиды по зрению, выпускники государственных детских учреждений). По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Апшеронском районе построены и переданы выпускникам государственных детских учреждений жилые дома. 365 выпускников обеспечены жильем. В настоящее время в новых жилых комплексах в различных районах обеспечиваются жильем граждане этих категорий. За последние четыре года автомобилями были обеспечены до 1 450, всего 7400 инвалидов войны. В то же время: минимальная заработная плата увеличилась в 2,3 раза, среднемесячная - примерно на 40 процентов, медианная заработная плата - на 74 процента; обеспечено увеличение минимальной пенсии в 2,2 раза, средней пенсии на 65 процентов, увеличены пособия и пенсии в среднем в 2,5-3 раза. По некоторым направлениям было зафиксировано увеличение более чем в 3 раза; поступления по обязательному социальному страхованию выросли на 84,3 процента, или 1757,68 миллиона манатов; в целом после 2018 года реализовано три пакета социальных реформ, охватывающих половину населения страны. Годовой финансовый объем этих пакетов составляет 6,5 миллиарда манатов.

За последние четыре года количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 30 процентов, или примерно на 400 тысяч, годовой фонд оплаты труда - более чем в два раза. В первом квартале 2022 года он вырос на 11,1 процента, сказали в Минтруда. Количество граждан, вовлеченных в программу самозанятости, увеличилось в 13,8 раза, составив 16 232 человека. За последние четыре года и первый квартал текущего года в программе приняли участие более 44 тысяч человек. Запущена программа оплачиваемых общественных работ, в которой сейчас заняты 56 000 человек. Рассказывая об Агентстве DOST и Центрах DOST, созданных при министерстве указом президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года, в ведомстве отметили, что DOST уже стал новым брендом Азербайджана. Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, позволила наладить оказание государственных социальных услуг (156 видов) из «единого окна» на основе современных и гибких, полностью прозрачных механизмов, основанных на инновационных подходах. За последние 4 года после капитального ремонта и реконструкции введены в эксплуатацию 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания министерства, открыты новые реабилитационные центры. Это позволило увеличить ежегодное количество людей, получающих реабилитационные услуги, в три раза - до 30 000 человек.