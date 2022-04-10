В Алматы заявили, что Вашингтон пытается снизить влияние антироссийских санкций на казахстанскую экономику

Соединенные Штаты пытаются ослабить воздействие введенных ими санкций в отношении России на Казахстан. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин.

"Американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действие этих [антироссийских] санкций на казахстанскую экономику. Поэтому работа в этом направлении будет продолжаться в дальнейшем", - цитирует ТАСС Рахметуллина.