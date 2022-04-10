Рубль активно дешевеет к доллару и евро

Доллар США и евро подскочили на Московской бирже в понедельник утром, рубль упал к бивалютной корзине на фоне смягчения Банком России временного порядка операций с наличной валютой и отмены комиссии на покупку валюты через брокеров, передает "Интерфакс".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 80,5-82,1 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 81,6025 руб. (+5,52 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 88,615 руб. (+5,91 руб. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,7 руб. к уровню закрытия 8 апреля, до 84,76 руб.

Доллар при этом оказался на 6,75 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,91 руб. выше официального курса.