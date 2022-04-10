«Азеригаз» выслушает проблемы предпринимателей Габалы
Очередная встреча руководства производственного объединения «Азеригаз» в рамках акции «Открытый микрофон» с предпринимателями состоится в Габалинском районе, сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО.
Руководство ПО «Азеригаз» ответит на интересующие предпринимателей вопросы в ходе акции, которая состоится по адресу: город Габала, парк Зарифы Алиевой.
«Передвижная приемная» 12 апреля с 13:00 до 14:00 будет в распоряжении предпринимателей. Любые предложения и проблемы будут разъяснены на месте, а также приняты соответствующие решения.