Ericsson приостанавливает бизнес в России
Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостанавливает свою деятельность в России, говорится в пресс-релизе компании.
"В конце февраля Ericsson приостановила все поставки российским клиентам. В свете последних событий и санкций ЕС компания приостанавливает ведение бизнеса с российскими клиентами в России на неопределенное время. Ericsson обсуждает с клиентами и партнерами приостановку пострадавшего бизнеса. Приоритетом является безопасность и благополучие сотрудников Ericsson в России, которые будут отправлены в оплачиваемый отпуск", - отмечается в сообщении.