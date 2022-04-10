На освобожденных территориях Азербайджана нашли еще 247 мин
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.
В ходе мероприятий, проведенных агентством с 4 по 9 апреля в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, было обнаружено 106 противопехотных, 141 противотанковая мина и 156 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 237 гектаров территории.