Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:23

Как сообщал ранее haqqin.az, Азербайджанское агентство DOST удостоено премии европейских социальных услуг, а сама его концепция пополнила перечень наиболее важных достижений в сфере инноваций современного мира. В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения корреспонденту haqqin.az сообщили, что в феврале текущего года Агентство DOST было удостоено Почетной грамоты Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов. И вот спустя два месяца это агентство завоевало уже премию европейских социальных услуг Европейской социальной сети. Победителей конкурса определили члены жюри по результатам общественного голосования.

В результате Агентство DOST, получив более 20 тысяч голосов, стало обладателем авторитетной европейской премии за внедрение смарт-модели социальных услуг в категории «Технологические инструменты». Причем 17 тысяч голосов были отданы гражданами европейских государств, являющихся членами организации. Очередной международный успех агентства вновь подтвердил, что разработанная в Азербайджане концепция DOST, являющаяся инновационным достижением в сфере государственных социальных услуг, вызывает на международном уровне огромный интерес как новый бренд Азербайджана. Концепция DOST стала неотъемлемой частью важных достижений в сфере социальных инноваций современного мира, открытого для прогрессивных практических шагов. Здесь необходимо подчеркнуть весьма интересный момент: DOST сегодня является единственной госструктурой, представляющей в Европейском совете социальных сетей страну, которая не является членом Евросоюза. Помимо этого DOST - единственный представитель СНГ, активно участвующий в мероприятиях и обсуждениях Совета. Агентство DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения) было создано указом президента Ильхама Алиева в мае 2019 года и с тех пор открыло пять филиалов. За короткое время концепция DOST завоевала серьезный авторитет, в чем огромная заслуга принадлежит первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.