DOST проник и в Европейский Совет наши за бугром
Как сообщал ранее haqqin.az, Азербайджанское агентство DOST удостоено премии европейских социальных услуг, а сама его концепция пополнила перечень наиболее важных достижений в сфере инноваций современного мира.
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения корреспонденту haqqin.az сообщили, что в феврале текущего года Агентство DOST было удостоено Почетной грамоты Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов.
И вот спустя два месяца это агентство завоевало уже премию европейских социальных услуг Европейской социальной сети. Победителей конкурса определили члены жюри по результатам общественного голосования.
В результате Агентство DOST, получив более 20 тысяч голосов, стало обладателем авторитетной европейской премии за внедрение смарт-модели социальных услуг в категории «Технологические инструменты». Причем 17 тысяч голосов были отданы гражданами европейских государств, являющихся членами организации.
Очередной международный успех агентства вновь подтвердил, что разработанная в Азербайджане концепция DOST, являющаяся инновационным достижением в сфере государственных социальных услуг, вызывает на международном уровне огромный интерес как новый бренд Азербайджана. Концепция DOST стала неотъемлемой частью важных достижений в сфере социальных инноваций современного мира, открытого для прогрессивных практических шагов.
Здесь необходимо подчеркнуть весьма интересный момент: DOST сегодня является единственной госструктурой, представляющей в Европейском совете социальных сетей страну, которая не является членом Евросоюза. Помимо этого DOST - единственный представитель СНГ, активно участвующий в мероприятиях и обсуждениях Совета.
Агентство DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения) было создано указом президента Ильхама Алиева в мае 2019 года и с тех пор открыло пять филиалов. За короткое время концепция DOST завоевала серьезный авторитет, в чем огромная заслуга принадлежит первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.
Цель концепции заключается в оперативном и прозрачном представлении через «единое окно» перечня из 156 государственных социальных услуг, соответствующих потребностям граждан. И все эти цели успешно достигнуты - за сравнительно небольшой период времени услугами DOST воспользовались более 800 тысяч граждан, а уровень их удовлетворенности предоставляемыми услугами составляет 98 процентов.
Волонтерская программа DOST, играющая важную роль в расширении волонтерского движения в Азербайджане, также с интересом отслеживается в пространстве Европейского Союза. Ее признают как образцовую практику волонтерства. Подтверждением тому является приложение «Объедини ценности – добивайся равенства», которое отражает деятельность волонтеров DOST и стало финалистом Европейской премии в области социальных услуг в категории «Великолепный персонал».