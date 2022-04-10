На Донетчине ликвидировали подразделение чеченцев, в котором было немало участников войны в Сирии. Об этом сообщает Командование сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что были уничтожены военнослужащие 1-й батальонно-тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа. Отмечается, что место дислокации этого подразделения - город Шали.

Также сообщается, что командир БТГр вместе со своим начальником штаба были ликвидированы во время обстрела в своей БМП-3.