Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:30

Глобальный нефтяной рынок в последние годы испытывает большие потрясения – кризис следует за кризисом. И если предыдущие потрясения были связаны в основном со снижением потребления на фоне растущего спроса или наоборот, то сегодня словно чья-то могущественная рука взялась за осуществление больших изменений как в сфере маршрутов поставок «черного золота», так и объемов его добычи. И нововведения исходят из установленных ограничений на покупку российских углеводородов. США прекратили импорт российской нефти с 1 апреля. С Европой несколько сложнее – введение эмбарго на закупку нефти в России не вошло в пятый санкционный пакет, принятый недавно Евросоюзом. Здесь каждая страна сама определяет возможности отказа от нефтяной зависимости от Москвы. Одни отказываются, другим нужно несколько месяцев, а некоторые говорят о годах. Итак, мир готовится к новому переделу рынка, каждая страна по-своему.

Крупные покупатели бойкотируют российскую нефть из-за ситуации вокруг Украины. А тем временем цена за нефть марки Brent давно держится выше отметки в 100 долларов за баррель. По данным консалтинговой компании Energy Aspects, около 70% российской нефти, поставляемой на экспорт, сегодня с трудом находит покупателей. Хотя санкции США и ЕС пока не ограничивают экспорт энергоносителей из РФ, покупатели фактически вводят санкции как бы сами для себя, предпочитая искать альтернативные источники поставок. Ее покупают ограниченное число нефтепереработчиков и трейдеров, но рост стоимости фрахта и появление «военных» премий за страхование рисков все больше усложняют сделки. Российские экспортеры предлагают высокосортную нефть с дисконтом к рынку в размере до 20 долларов за баррель, но покупателей - единицы. Европа переключается на ближневосточную нефть, а посредники - банки, страховщики, танкерные компании, а также международные нефтяные компании – вводят ограничения на покупки российской нефти. Европа - крупнейший рынок для российской нефти, на ее долю приходится около 53% экспортных поставок. Еще 39% экспорта уходит в Азию. И вице-премьер РФ Александр Новак утверждает, что Россия не планирует снижать добычу, а намерена диверсифицировать морские поставки. По его словам, создаются логистические схемы, при которой нефть будет продаваться и покупаться с дисконтом. Но это не мешает ему прогнозировать, что добыча нефти в РФ по итогам апреля может снизиться на 4-5% к марту из-за смены логистики и возможных проблем со страхованием и использованием судов. А между тем, среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России на 3 апреля уже снизилась на 3,9% к марту и составила около 1,444 млн тонн. В то же время для существенного снижения добычи встает вопрос о закрытии скважин, или организации хранения нереализованных объемов до лучших времен. Остановка скважин может вызвать негативные последствия с технической точки зрения. После такого вмешательства скважины трудно поддаются восстановлению, что сопровождается большими техническими и финансовыми издержками. Небольшие объемы Россия может в резервуарах хранить и в трубопроводной системе, но это мизер по отношению к тем объемам, которые она добывает и экспортирует.