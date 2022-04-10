Первая леди Украины: Зеленский не виделся с семьей с начала войны

Семье Владимира Зеленского запретили остаться с ним в помещениях Офиса президента. С начала войны президент общается с супругой и детьми только по телефону, заявила Елена Зеленская в интервью журналу Vogue.

По ее словам, она не верила во вторжение до последней минуты и накануне в семье занимались обычными делами, хоть и были напряжены из-за постоянных разговоров о возможном вторжении. "Я проснулась где-то между четырьмя и пятью утра от стуков. Я не сразу поняла, что это взрыв. Мужа не было в постели. Но когда я встала, то сразу увидела его, уже одетого, как обычно, в костюме. "Началось", - это все, что он сказал", - сообщила первая леди Vogue.

Зеленский, как заявила она, посоветовал собрать предметы первой необходимости и документы, ушел из дома и попросил ждать дальнейших указаний: "В те первые дни я надеялась, что мы сможем остаться с ним. Но президентский офис превратился в военный объект, и нам с детьми запрещалось там оставаться. Нам приказали перебраться в безопасное место – если в Украине сейчас можно найти безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону".