«Весенняя акция» от банка АВВ для предпринимателей

Таким образом те, кто воспользуется данной возможностью, получат 30%-ную скидку на пакеты Standart, Standart+, İmtiyazlı и 20%-ную скидку на пакеты Premium, Premium+. Кампания будет действительна до 30 апреля.

Банк АВВ запустил кампанию «Весенняя акция», предназначенную для малых и средних предпринимателей. Так, в период кампании клиентам, открывшим в банке АВВ счет в режиме онлайн, будут предлагаться определенные скидочные условия на все пакеты услуг.

Пакеты услуг АВВ включают в себя множество комплексных банковских услуг необходимых для предпринимателей, большинство из которых осуществляется на бесплатной основе. Став обладателем этих пакетов услуг, клиенты получат возможность снимать наличные средства со счета, осуществлять внутренние и международные денежные переводы, заказывать и переводить денежные средства на карты в рамках зарплатного проекта, а также осуществлять заказ корпоративных так и бизнес-карт. Кроме этого за обслуживание POS-терминалов удержание ежемесячной комиссии не предусмотрено.

Пакеты услуг разделеены на 5 типов: Standart, Standart+, İmtiyazlı, Premium, «Premium+. Получить более подробную информацию о перечисленных пакетах можно здесь. А воспользоваться услугой открытия счета в режиме онлайн возможно по этому линку.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.