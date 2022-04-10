В Беларуси опасаются, что санкции уничтожат ключевые отрасли экономики

Западные санкции могут уничтожить целый ряд ключевых для белорусской экономики отраслей, заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его мнению, продукция, которая поступает на внешние рынки в "недружественные" страны, имеет достаточно высокую конкурентоспособность и по цене, и по качеству.

"Именно на эти товары на сегодняшний день высокий спрос в мире. Вы обратите внимание, как растут цены на удобрения. Как растут цены на продукты питания, на химические волокна, древесину и так далее. То есть эти товары легко продаются. Вопрос только сейчас переориентироваться на другие рынки - то, чем сейчас занимаются наши предприятия", - цитирует министра Interfax.