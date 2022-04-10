«Загнанные в бедность и бесправие»: Зеленский о мародерстве российских военных

Он добавил, что Россия создает для своих граждан условия тотальной бедности, когда они не могут себе позволить даже самые простые вещи: нормальную еду, образование, обычную бытовую технику, а также условия, когда служба в армии для многих из них становится единственным социальным лифтом и возможностью получить хотя бы что-то в своей жизни.

«Попав на войну и зайдя на территорию соседнего государства десятки тысяч российских военных были просто шокированы нормальностью жизни. Они шокированы городами и селами, в которых люди жили и не бедствовали. Шокированы бытовой техникой в домах. Шокированы тем, что людям хватает нормальной еды», - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи перед парламентом Южной Кореи в понедельник, пишет «Интерфакс».

Российские солдаты, десятилетиями загоняемые своим государством в бедность и бесправие, вывозили из Украины все, что представляет любую ценность, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Почти сразу российские войска на территории Украины в тех регионах, куда они смогли ворваться, занялись мародерством. Они старались вывезти домой в Россию все, что представляет какую-либо ценность. От стиральных машин до компьютеров. От автозапчастей до одежды. Они просто набивали этим бронетранспортеры, грузовики. Они крали машины и пытались вывезти все награбленное», - сказал президент.

При этом, он рассказал о зафиксированных случаях, когда российские солдаты доставали из своих бронежилетов защитные пластины, чтобы спрятать в них украденные ноутбуки и планшеты.

«В это невозможно поверить, что человек настолько беден от рождения, что считает будто бы ноутбук ценнее, чем его собственная жизнь на войне. Но именно это мы увидели на своей земле, когда ворвалась российская армия», - сказал Зеленский.

По словам главы государства, война в Украине - это столкновение двух разных миров: «Мира обычных людей, которые просто жили мирной жизнью, думали о будущем и миром людей, специально унижавшихся своим государством на протяжении десятилетий, специально загнанных в бедность и бесправие, чтобы их власть могла направить на любые авантюры, на любую войну против соседей».