В Азербайджан из Украины эвакуированы десятки водителей

В Азербайджан с начала военных действий в Украине эвакуированы из этой страны 39 водителей и 36 грузовых транспортных средств, сообщили Report в Ассоциации международных автоперевозчиков Азербайджана.

Азербайджанские водители, оказавшиеся на территории воюющей Украины, попали в сложную и опасную ситуацию.

"С первого дня событий правительство Азербайджана приступило к работе по эвакуации этих водителей. После определения безопасного маршрута эвакуации они были вывезены за пределы Украины. Водители грузовиков прибыли в страну по маршруту Молдова-Румыния-Болгария-Турция-Грузия", - отмечается в сообщении ассоциации.