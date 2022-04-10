Гарибашвили: Грузия не откроет второй фронт по требованию Украины

Грузия не собирается открывать никакой второй фронт, как того требует Украина. Об этом, выступая с критикой отказа Тбилиси от санкций против России, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

По его словам, то, что происходит в Украине - это несчастье, трагедия, война.

«Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию. В Грузии не будет никакого второго фронта. Мы этого не допустим и продолжим защищать наших граждан и государство», - сказал Гарибашвили.

Еще в феврале он также заявил, что Грузия не планирует вводить санкции против России.