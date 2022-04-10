Впервые ученица из Азербайджана выиграла золотую медаль на международной олимпиаде по математике.

С 6 по 12 апреля 2022 года в городе Эгер, Венгрия, проходила 11-я Европейская девичья математическая олимпиада (EGMO). На олимпиаде, в которой приняли участие 222 школьницы из 57 стран мира, Азербайджан представляли 4 ученицы, рассказали haqqin.az в Министерстве образования.

Школьницы из Азербайджана успешно выступили на олимпиаде, завоевав одно золото, две бронзы и один поощрительный приз. Учащаяся 10-го класса лицея с уклоном на физику, математику и информатику, который находится в непосредственном подчинении Министерства образования, Фидан Гараева завоевала золотую медаль, ученицы 10-го класса Бакинского турецкого лицея Фонда солидарности Турции Фидан Джафарли и Сафура Рамизгызы – бронзовую медаль, а ученица 9-го класса того же лицея Севиндж Махмудова была награждена сертификатом «Поощрительная награда».