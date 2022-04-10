Зеленский: В Мариуполе погибли десятки тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей. Россияне хотят сделать его «показательно уничтоженным городом». Об этом он сказал в своем выступлении перед парламентом Южной Кореи, которое транслировалось во время телемарафона.

«Наихудшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом», - подчеркнул Зеленский.

Город заблокирован российскими войсками с 1 марта.