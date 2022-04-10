Азербайджанские гимнасты завоевали 7 медалей в Чехии

В Праге завершился международный турнир по спортивной аэробике, в котором принимали участие и азербайджанские гимнасты.

Наша команда завоевала 4 золота, 2 серебра и 1 бронзу. Золото в активе Марьям Топчубашевой (возрастная категория - 12-14 лет), Диляры Гурбановой (15-17 лет), трио в составе Диляры Гурбановой, Сары Алиханлы и Сяням Кязымовой (15-17 лет), а также группы в составе Арзу Агаевой, Сары Алиханлы, Лейлы Бежановой, Диляры Гурбановой и Сяням Кязымовой (15-17 лет).

Владимир Долматов удостоился серебра среди взрослых. Также во взрослой возрастной категории 2-е место заняла тройка Медина Мустафаева – Хошгедем Гулиева – Владимир Долматов. А в соревнованиях смешанных пар бронза у Долматова и Мустафаевой.