Железные дороги Азербайджана, Грузии, Турции и Казахстана создадут совместное предприятие Middle Corridor, передает издание Rail-news.kz со ссылкой на Railway Supply.

«СП Middle Corridor планируется создать между железными дорогами Казахстана, Грузии, Азербайджана и Турции, участвующими в Ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ), общее предприятие. Ожидается, что официальное оформление СП завершится в начале или середине 2023 года», - говорится в сообщении.

Вместе с тем информацию о создании СП Middle Corridor подтвердил генеральный секретарь ассоциации Гайдар Абдикеримов во время специального выпуска RailFreight Summit: «Да, совместное предприятие официально формируется, но стоит подождать хотя бы до конца года. Скорее всего, компания будет официально зарегистрирована в начале – середине 2023 года. Цель создания совместного предприятия – добавить ценности Middle Corridor, поскольку это облегчит процессы перегрузки и сделает проход через разные страны и способы более плавным».