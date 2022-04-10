В Москве заявили о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»

Вооруженные силы России ликвидировали одного из руководителей добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Тараса Бобанича. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России, пишет ТАСС.

«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в 5 км южнее города Изюма ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Тарас Бобанич», - сказали в военном ведомстве.