Азербайджанцев предупредили о последствиях участия в войне в Украине
Граждане Азербайджана, участвовавшие в российско-украинской войне, будут наказаны, потому что это противоречит законодательству страны, заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа местным СМИ.
Депутат отметил, что Азербайджан запрещает своим гражданам служить в рядах вооруженных сил иностранных государств, проходить военную службу по контракту или служить в качестве наемников.
«Если человек – гражданин Азербайджана и вступил в армию или добровольческие отряды другой страны, значит он понесет ответственность», – сказал он.