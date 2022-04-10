Кремль: НАТО заточена на конфронтацию

«НАТО заточена на конфронтацию, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о том, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

По его словам, Россия неоднократно говорила, что сам по себе альянс является инструментом, заточенным на конфронтацию.

«Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на Европейский континент», - цитирует Пескова РИА Новости.