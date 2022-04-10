Кремль не комментирует заявление Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о скором наступлении российских вооруженных сил на все города Украины, в том числе Киев, передает ТАСС.

«Мы традиционно не говорим с вами о ходе специальной военной операции. Все-таки мы оставляем эту прерогативу Министерству обороны», - сказал представитель Кремля журналистам в ответ на просьбу прокомментировать эти высказывания.

Песков напомнил, что Минобороны дважды в день проводит брифинги по теме «спецоперации»:«Поэтому я предлагаю вам оттуда получать информацию».

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что первоочередной задачей РФ является полное освобождение «от нациков и шайтанов» Луганска и Донецка, а далее «всех остальных городов», включая Киев.