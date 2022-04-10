В Кремле прокомментировали слова Клинтона о приглашении России в НАТО

США неоднократно заявляли России о том, что ее членство в НАТО принципиально невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента США Билла Клинтона о том, что в НАТО оставляли открытой дверь для возможного вступления России в альянс после распада СССР.

"Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. Де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно", - цитирует Пескова ТАСС.