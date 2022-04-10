Яхта Керимова убегает от американцев

Яхта Сулеймана Керимова, российского олигарха-миллиардера дагестанского происхождения, который находится под западными санкциями, совершает в настоящий момент чуть ли не кругосветное плавание. Судя по публикациям ряда СМИ, миллиардер пытается таким образом спасти свое судно от ареста.

Как сообщает издание Marine Traffic, керимовская суперяхта Amadea длиной 350 футов и стоимостью 325 миллионов долларов миновала Панамский канал, вышла в Тихий океан и в данный момент держит курс на фиджийский порт Нанди.