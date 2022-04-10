Яхта Керимова убегает от американцев
Яхта Сулеймана Керимова, российского олигарха-миллиардера дагестанского происхождения, который находится под западными санкциями, совершает в настоящий момент чуть ли не кругосветное плавание. Судя по публикациям ряда СМИ, миллиардер пытается таким образом спасти свое судно от ареста.
Как сообщает издание Marine Traffic, керимовская суперяхта Amadea длиной 350 футов и стоимостью 325 миллионов долларов миновала Панамский канал, вышла в Тихий океан и в данный момент держит курс на фиджийский порт Нанди.
Сулейман Керимов с состоянием около 14,5 миллиарда долларов занимает девятое место среди богатейших людей России. Он попал под санкции США, ЕС и Великобритании из-за предполагаемых личных связей с президентом России Владимиром Путиным, а также связи с преступлениями, связанными с отмыванием денег.
Предположительно конечной точкой маршрута яхты олигарха станет российский порт Владивосток. Капитан Amadea выбрал столь длинный и извилистый маршрут через Тихий океан, чтобы не оказаться в акваториях, находящихся под юрисдикцией США и Великобритании.
Напомним, в результате санкций, наложенных на Российскую Федерацию из-за вторжения в Украину, яхты, особняки и частные самолеты многих путинских олигархов уже конфискованы.