Путин проведет с канцлером Австрии закрытые переговоры

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер проведут в Москве переговоры в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что встреча пройдет без протокольных кадров с ее начала и без итогового заявления для прессы.

«Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы, наверное, лучше адресовать австрийской стороне», - ответил Песков на вопрос, значит ли это, что на закрытом формате переговоров настояла Вена.

Представитель Кремля лишь добавил, что стороны могут обсудить и «газовые дела».