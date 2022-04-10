В Эстонии начались учения НАТО

Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии, солдаты альянса получили первый опыт маневрирования в условиях эстонского ландшафта, сообщила в понедельник пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

"На центральном полигоне сил обороны начались учения Bold Dragon, в которых принимают участие дислоцированный в стране международный батальон НАТО и 1-я пехотная бригада сил обороны. Маневры ориентированы на подготовку новой смены солдат союзников из боевой группы НАТО к действиям в условиях ландшафта Эстонии", - говорится в сообщении.

По словам командира батальона НАТО подполковника Ру Стритфилда, солдаты союзников получили первый опыт маневрирования на непривычной местности. "Последующие дни покажут, на что способны подразделения Великобритании, Франции и Дании. В конечном счете они должны стать эффективным инструментом 1-й эстонской пехотной бригады, в состав которой входит батальон", - приводит слова Стритфилда пресс-служба.