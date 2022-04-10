В норвежских водах нашли новое месторождение нефти и газа

Геологоразведчики норвежской нефтегазовой компании Equinor обнаружили новое месторождение нефти и газа в территориальных водах Норвегии, в районе Фрам и Тролль, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

"Мы очень рады проинформировать об открытии еще одного месторождения", - сказала вице-президент компании Лилль Брусдал.

По предварительным оценкам, его запасы достигают порядка 4-8 млн кубометров газа и 25-50 млн баррелей нефти.

На сегодняшний день Норвегия удовлетворяет на 15% спрос Евросоюза на углеводороды.