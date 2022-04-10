В Украину прибыл отряд жандармов из Франции: будут расследовать военные преступления
В Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции для расследования военных преступлений в населенных пунктах под Киевом. Об этом сообщил дипломат и посол Франции в Украине Этьен де Понсенс на своей официальной странице в Twitter.
Отмечается, что научные и технические жандармы из Франции прибыли во Львов 11 апреля. 12 апреля они начнут расследование военных преступлений.
«С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, которые прибыли на помощь своим собратьям украинцам в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция - первая, кто оказывает такую помощь. Завтра они будут на работе», – написал де Понсенс.
З гордістю вітаємо у #Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам 🇺🇦 у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо #Києва. 🇫🇷 перший, хто надає таку допомогу. Завтра вони будуть на роботі. #WarCrimes #WeStandWithUkraine #Ukraine— Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022