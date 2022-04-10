Российские авиакомпании в черном списке Евросоюза
Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности, говорится в заявлении Еврокомиссии.
Отмечается, что решение связано с процедурой перерегистрации иностранных самолетов в российский реестр.
«Хочу четко отметить, что данное решение не является очередной санкцией против России, оно принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой», — заявила комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Валеан.