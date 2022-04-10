Боррель призвал Евросоюз срочно предоставить Украине необходимое оружие
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза предоставить Украине все оружие, которое она просит, причем в срочном порядке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников, после поездки в Киев глава европейской дипломатии обратился к странам ЕС с призывом предоставить оружие Украине, поскольку она готовится к активизации российской военной кампании. В частности, Боррель заявил европейским дипломатам, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели.