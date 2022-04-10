Казахстан ограничил экспорт зерна и муки

«В Казахстане вводят ограничения на экспорт зерна и муки с 15 апреля». Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров.

По его словам, ежегодно Казахстан производит порядка 3 млн тонн муки, но половина этого объема отправляется на экспорт.

«В целях исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий межведомственной комиссией от 1 апреля 2022 года было принято решение о введении квотирования на экспорт пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу – 1 млн тонн, на муку – 300 тыс. тонн», - цитирует Сапарова zakon.kz.