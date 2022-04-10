Зеленский: Нет надежды, что Россия остановится сама...

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает - нет надежды, что Россия остановится сама, ее можно лишь заставить сделать это. Как передает УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении перед парламентом Южной Кореи, которое транслировалось во время информационного телемарафона.

«Нет и не может быть надежды, что Россия просто сама по себе остановится. Нет и не может быть надежды, что разум победит и российское руководство просто откажется от продолжения этой войны. Россию можно только заставить это сделать, можно только заставить искать мир. Заставить прекратить издеваться над людьми, заставить уважать независимую жизнь соседних народов, заставить покинуть территорию Украины», - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, несмотря на уже примененные против России беспрецедентные санкции, она «еще не чувствует, что должна остановиться».