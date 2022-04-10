И Хорватия высылает российских дипломатов новость дополнена
Хорватия высылает 18 российских дипломатов. Кроме них страну должны покинуть шесть административно-технических сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителей посольства России в стране.
«Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, получена соответствующая нота», — сообщили представители.
По данным хорватского информационного агентства HINA, персонал российского представительства будет сокращен на 24 человека: на 18 дипломатов и шесть сотрудников административно-технического отдела.
Ранее ряд европейских стран объявили о решении выслать российских дипломатов.