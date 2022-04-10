В чем конкретно заключается героизм Шипицина, в сообщениях российских СМИ не указывается.

Как сообщают российские источники, похороны Олега Шипицина, 47-летнего военнослужащего, состоялись сегодня, 11 апреля, в Косихинском районе Алтайского края. Администрация Косихинского района отмечает, что Шипицин «героически погиб 18 марта при выполнении боевого задания». После гибели военнослужащего командование подразделения, в котором служил Шипицин, подало рапорт на представление его к званию «Герой России» посмертно.

Олег Шипицин родился в Республике Коми, школьные годы провел в Рубцовске, после срочной службы остался служить по контракту, несколько раз участвовал в боевых действиях в Чечне. В 2021 году был миротворцем в Карабахе, в 2022 году – участником «спецоперации» в Украине. Имел две правительственные награды - медали Суворова «За отвагу и мужество» и «За воинскую доблесть и мужество» 2-й степени.

Мать погибшего живет в Косихе, поэтому похоронить героя решили именно там. У Олега Шипицина остались восьмилетняя дочь и шестилетний сын.

Ранее украинское Министерство обороны и Главное управление военной разведки сообщали, что часть российского миротворческого контингента была переброшена из Карабаха в Украину. В частности, были зафиксированы десятки машин и транспортных средств российских миротворцев, которые выезжали за пределы Азербайджана через Лачинский коридор.

Однако 30 марта посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку эту информацию решительно отверг. Министерство обороны РФ также отказалось комментировать публикации, сообщавшие, что дислоцированный в Карабахе воинский контингент был переброшен в Украину для участия в боевых действиях.

Но буквально несколько дней спустя была обнародована видеозапись со взятым в плен российским военнослужащим, который признался, что его подразделение прибыло в Украину из Карабаха.

Еще раньше Алексей Арестович, помощник главы офиса президента Украины, официально подтвердил, что некоторые из взятых в плен военнослужащих входили в состав российских миротворческих сил в Карабахе.