Французский бес попутал Арарата
11 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Бриса Рокфея. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, пишет news.am.
Унанян обещал представить подробности встречи позже.
Напомним, 8 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил «о похоронах» Минской группы. «Франция и США отказались сотрудничать с РФ в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ по вопросу Карабаха», - сказал Лавров.
О недееспособности и бесполезности МГ ОБСЕ неоднократно заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев.